Renuntatul la fumat este foarte greu, de aceea 70% dintre fumatori doresc sa se lase, dar nu pot. De aceea doar 7% dintre fumatori reusesc sa se lase de fumat din prima. Schimbarile din corpul nostru in momentul in care renuntam la fumat sunt foarte mari, dar toata speranta nu este pierduta atunci cand vrem sa remediem daunele. Renuntatul la fumat va avea urmatoarele beneficii asupra corpului dumneavoastra:

In primele 20 de minute, presiunea arteriala va fi coborata la un nivel normal, incuranjand o circulatie buna in membre.

Dupa 8 ore, nivelul de monoxid va fi redus la jumatate, permitand oxigenului sa elimine bacteriile. Dupa 48 de... citeste mai mult