Oamenii de stiinta de la Universitatea din California au vrut sa vada daca Viagra are vreun efect si asupra femeilor cu o tulburare sexuala aflate la menopauza.

In mod uimitor, cercetatorii au descoperit ca pilula magica ajuta femeile, chiar in mai multe moduri. De exemplu, cele care au participat la studiu au declarat ca senzatiile la nivelul organelor genitale, precum si gradul de satisfacere in timpul actului sexual au crescut in egala masura, potrivit Huff.ro.

Totusi doamnele au prezentat si cateva... citeste mai mult