Există patru varietăţi de varză valoroase din punct de vedere medicinal: varză albă, varză roşie, varză de Bruxelles şi varză creată. Specialiştii susţin că varza are rol terapeutic în peste 100 de afecţiuni.

Conţine vitamine şi proteine

Substanţele active variază în funcţie de specie. în varza de Bruxelles şi în varza albă există cantităţi mari de apă, dar şi substanţe tonice, precum: proteine, glucide, vitamine (A, B1, B2, B6, B9, C, E, K,) şi săruri minerale (fosfor, potasiu, calciu, sodiu, fier, iod şi cobalt).

Varza roşie, de exemplu, are efecte depurative şi o valoare nutritivă mai mare... citeste mai mult

