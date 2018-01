Timp de două săptămâni a plecat mai devreme cu o oră și jumătate de la serviciu și a luat o pauză de masă de jumătate de oră.

După două săptămâni, a analizat rezultatele. Comparativ, productivitatea a fost exact aceeași. A îndeplinit același număr de sarcini de lucru ca în zilele cu program normal, iar din punct de vedere al relevanței pentru companie, rezultatele muncii ei au fost similare.

În plus, timpul liber apărut brusc în programul său a determinat-o să se simtă prea singură, susține ea. ”Într-o zi, am mers singură în parc și timp de o oră doar am privit copii și animale de companie trecând prin fața mea. În acel moment aș fi preferat să fiu la birou,... citeste mai mult

