Ce se intampla daca folosim telefonul in timpul mesei!

Oamenii de stiinta din Canada au demonstrat ca utilizarea telefonului in timpul mesei ii face pe oameni nefericiti, lipsindu-i de posibilitatea de a comunica, de a sta de vorba cu ceilalti.



Specialistii de la University of British Columbia au efectuat o serie de experimente care au demonstrat cat de daunator este telefonul mobil pentru comunicarea intre oameni. 90% dintre persoanele participante la studiu nu s-au desprins, practic de smartphone-urile lor.

Gadgeturile fac parte deja din viata multora dintre noi, transformandu-se in ceva absolut necesar. Dintr-un fel de obisnuinta deja, posesorii de telefoane mobile verifica aproape in permanenta mesajele primite, apelurile... citeste mai mult