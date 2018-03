Postul nu înseamnă doar abținere de la mâncărurile ”de dulce”, ci și o perioadă în care nevoile spirituale trebuie să primeze celor trupești, spun preoții.

Desfranarea este una dintre cele mai rele patimi, aceasta putand sa-l lupte pe crestin aproape in orice situatie: in gand, in cuvant si in fapta; in manastire si in lume; in singuratate si in familie; la tinerete si la batranete.

Desfranarea savarsita intre soti este uneori trecuta cu vederea, cei doi cautand a-si ascunde pacatele sub binecuvantarea lui Dumnezeu, primita in Taina Cununiei; trebuie stiut insa faptul... citeste mai mult