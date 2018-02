Multe studii recente arata ca bauturile carbogazoase consumate zilnic iti distrug sanatatea. Iata cateva dintre efecte.

1. Deficienta de vitamine

Acidul fosforic din cola, combinat cu cafeina, care are un efect diuretic, incepe sa elimine nutrientii si vitaminele din corp intr-o ora de la consum. Imagineaza-ti ca asta se intampla in fiecare zi. Asa incepe deficienta de vitamine, scrie Lyla.ro.

2. Eroziunea dentara

Aciditatea si ingredientele zaharate din Cola iti distrug smaltul dentar si cauzeaza carii. Daca iei in calcul si deficienta de vitamine, dintii tai vor