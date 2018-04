Elimini apa din organism

Reducerea consumului de carbohidrati induce, aproape imediat, scaderea in greutate. Atentie, insa! Nu scapi din start de grasime, ci elimini apa din organism.

Pentru depozitarea fiecarui gram de carbohidrat in organism (sub forma de glicogen) este necesara de trei-patru ori cantitatea acestuia in apa, motiv pentru care, odata eliminati carbohidratii, retentia de apa in organism scade semnificativ, explica nutritionistul Marie Spano.

Efectele neplacute ale lipsei carbohidratilor

Carbohidratii sunt principala sursa de energie a creierului uman. Cand o persoana reduce sau... citeste mai mult