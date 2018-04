Acestea au plasat in cele doua instrumente financiare in T1 aproximativ 308 mil. euro, in urcare cu 48% fata de T1/2010 Potrivit CSSPP, rezultatul din administrarea activelor a fost in primul trimestru din 2011 de 119,06 mil. lei Fondurile de pensii...

Financiarul, 26 Aprilie 2011