Stând în biroul său din centrul Bucureştiului, lângă o masă plină cu formulare de aplicare completate şi documente fiscale pentru foştii şi actualii lucrători, Barbacaru explică dificultăţile întâmpinate de companiile precum a sa, care de ani de zile au ajutat să livreze către fermele britanice muncitori de care au nevoie ca să-şi culeagă recoltele.

„Acum trei ani am ocupat aproape 5.000 de locuri de muncă. În acest an vom umple, probabil, 3.000, 3.500", spune el. „În iunie am cheltuit aproximativ 2.000 de dolari pe anunţuri...