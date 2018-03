Numai că evoluțiile mijlocașului sunt sub așteptări, iar semnele de întrebare se înmulțesc. Cornel Șfaițer, președinte onorific la FC Botoșani, a explicat ce se întâmplă cu fotbalistul în care Gigi Becali își pune mari speranțe.



"Chiar am vorbit cu Enache despre Moruțan. Ne-am uitat pe Instat, a alergat mult copilul. Și-a dorit multe. A alergat foarte mult. Probabil a suferit jocul lui și din cauza echipei. Este timp să revină, mai sunt 13 meciuri. Am vorbit mult cu el în ultima vreme. E conștient că trebuie să dea totul. Probabil a fost puțin demoralizat, s-a consumat să zic, după ce a fost criticat de domnul Becali. Dar e un copil puternic, cu un psihic bun.

El mereu a ținut la... citeste mai mult

azi, 08:19 in Locale, Vizualizari: 27 , Sursa: Botosaneanul in