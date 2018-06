Florin Buliga avea discernamant scazut in momentele sevarsirii celor trei crime.

Expertiza psihiatrica este finala si comisia a recomandat sa fie luata masura de obligare la tratament in spitalul penitenciar.

Anchetatorii sustin ca rezultatul acestei expertize psihiatrice inseamna ca barbatul poate raspunde penal pentru faptele sale, potrivit Observator.tv.

Procurorii asteapta si rezultatul analizelor toxicologice pentru a se vedea daca se afla sub influenta substantelor interzise in momentul comiterii crimelor.

citeste mai mult