Printre victime se află şi profesorul de sport Aaron Feis, care s-a aruncat înaintea gloanţelor pentru a-şi proteja elevii. Am citit despre gestul său aici şi apoi i-am căutat pagina de Facebook. După ce m-am uitat la fotografia lui de profil, am observat că deasupra paginii sale era o floare şi următorul mesaj:

„Remembering Aaron Feis We hope people who love Aaron will find comfort in visiting his profile to remember and celebrate his life. Learn more about the legacy contact setting and memorialized accounts on Facebook”.

Dacă intri pe legacy...

