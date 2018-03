Atunci cand firul de par este smuls, foliculul din care acesta a crescut ramane, ceea ce inseamna ca este doar o chestiune de timp pana cand va creste alt fir de par in loc.

Smulgerea parului poate crea probleme serioase si poate afecta structura parului si conditia pielii de pe cap. Potrivit specialistilor in domeniu, atunci cand smulgi un fir de par nu faci nimic altceva decat sa distrugi textura naturala a parului. Parul care creste in loc nu va arata la fel, ci va fi mai putin sanatos si chiar sarmos.

Sanatate