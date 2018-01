Zeci de mii de romani au protestat, sambata, fata de legislatia adoptata de Parlament, despre care criticii spun ca va face mai dificila urmarirea penala a criminalitatii si a coruptiei la nivel inalt, transmite Associated Press.

Protestatarii s-au contrat putin cu jandarmii in timp ce se aflau in Piata Universitatii din Bucuresti. Manifestantii au strigat: "Hotii, hotii!" si "Demisia!", au fluierat si au fluturat steaguri tricolore. Apoi, au plecat in mars spre Parlament.

Protestatari de toate varstele au venit sa-si arate revolta fata de guvernul de stanga, unii insotiti de caini sau de copii, adauga sursa citata.

