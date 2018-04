Elena Ploieşteanu face acuzaţii grave! După ce Mihăiţă s-a stins din viaţă la 32 de ani, aceasta este distrusă de durere şi susţine că fiul ei nu a fost tratat aşa cum trebuia şi a fost plimbat de la un spital la altul.

Elena Ploieşteanu spune că are dovezi şi că fiul ei nu a primit tratamentul care era necesar pentru a fi bine.

”După ce termin cu tot ce trebuie pentru Mihăiţă o să spun tot ce am pe suflet, ce s-a întâmplat cu copilul meu în spital, nu a fost tratat cum trebuie. De la o simplă răceală l-am adus în coşciug. Eu am dovezi. A fost plimbat de... citeste mai mult