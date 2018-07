Fostul copreşedinte al liberalilor Vasile Blaga a declarat miercuri, după întâlnirea cu mai mulţi foşti democrat-liberali, că aceştia doresc un PNL puternic, însă a subliniat că sunt multe lucruri de corectat.

"Am dorit să avem o şedinţă fără o ordine de zi, între colegi, între vechi prieteni, pentru că am dus împreună foarte multe bătălii şi majoritatea care nu sunt în concediu au venit la această întâlnire. Ne interesează partidul, asta am spus-o cu toţii, ne interesează parcursul lui, ne interesează tot ceea ce va face în anul electoral 2019, în primul rând câştigarea alegerilor... citeste mai mult