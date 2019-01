Ne găsim sub energia unei eclipse puternice. Ea ne cere să ne luăm în serios, să ne asumăm, angajăm, respectam. Pentru fiecare zodie se va sublinia puterea de a-şi asuma angajamente şi de a se transforma conştient prin pragmatism şi disciplină, spune astrologul Maria Sârbu.

Berbecul are nevoie să îşi transforme imaginea şi modul de exprimare.

Taurul are nevoie să îşi transforme puterea de a-şi ieşi din zona de confort dacă doreşte să cucerească şi alte culmi.

Gemenii au nevoie să renunţe la extra-raţionalizare dacă vor să evolueze, este vremea spiritualităţii, intuiţiei şi... citeste mai mult

acum 52 min. in Life, Vizualizari: 18 , Sursa: Adevarul in