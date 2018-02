Ce schimbari aduce Amazon in sectorul alimentar Preluarea lantului de magazine Whole Foods de grupul american Amazon vine cu o multitudine de schimbari in sectorul alimentar. Whole Foods a fost infiintat in 1978 si este specializat in distributia de produse alimentare, fiind cel mai mare retailer american.

Primele modificari anuntate de Whole Foods, dupa ce a fost achizitionat de Amazon:

- majoreaza taxele pentru spatiile de la nivelul ochilor de pe rafturile magazinelor

- modifica modul in care face afaceri cu furnizorii

- a renuntat la liniile principale de transport