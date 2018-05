Karolina Pliskova a oferit unul dintre cele mai urâte momente ale anului în tenisul feminin, miercuri, imediat după ce a fost eliminată de grecoaica Maria Sakkari din turul secund al turneului de la Roma, scor 3-6, 6-3, 7-5.

Pentru că arbitra de tuşă a strigat out, Karolina i-a cerut explicaţii arbitrei de scaun, însă nu a fost convinsă. A urmat un dialog lung, venirea supervizorului, însă nervii cehoaicei nu au putut fi domoliţi.



Another angle of this unrelenting rage and fury. #Pliskova #Seething pic.twitter.com/FFWOqYYgQF

