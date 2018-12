Liga Naţională de handbal feminin se va relua în curând, iar după câţiva ani de dominaţie cvasitotală a echipei CSM Bucureşti vom avea din nou o bătălie la titlu. La întreruperea sezonului, după 10 etape, SCM Rm. Vâlcea este pe locul 1, având un plus de trei puncte în faţa CSM Bucureşti şi 10 puncte faţă de Măgura Cisnădie.

Echipa lui Florentin Pera mai are de jucat în tur cu U Cluj şi Gloria Bistriţa pe teren propriu şi CSM Slatina în deplasare, aşadar, are toate şansele de a termina în frunte prima jumătate a campionatului. De partea... citeste mai mult

