Ce sanse are Meghan Markle sa schimbe lumea!

Meghan Markle, proaspata sotie a printului Harry, nu face parte dintre persoanele care sa se multumeasca doar cu titlul nobiliar si statutul dobandite odata cu intrarea in familia regala a Marii Britanii, sustin comentatorii de la Times si Daily Telegraph.



Ducesa de Sussex va trece imediat la indeplinirea oblicatiunilor sale, implicandu-se si mai mult in activitati de binefacere. Printre altele, Meghan si-a propus un turneu prin Marea Britanie, unde se va intalni cu organizatii caritabile, selectandu-i pe cei cu care va colabora pe viitor.

