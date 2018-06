Iata o serie de lucruri pe care este bine sa le evitati alaturi de iubit sau iubita, in pat



1. Nu iti inchide gura

Tacerea nu e intotdeauna de aur. O parte importanta din actul sexual este sa poti sa iti exprimi trairile si sa-i impartasesti partenerului ceea ce simti deci, nu uita sa respiri. Partenerul vrea sa stie daca te simti bine si daca iti face placere asa ca, arata-i ca da, prin felul in care respiri, si cuvintele pe care i le zici.

2. Nu stinge lumina

Barbatii sunt foarte vizuali. Jumatate din placerea barbatului in timpul actului sexual este sa te priveasca iar acest lucru este putin cam greu atunci cand in camera este intuneric. Nu te teme sa... citeste mai mult