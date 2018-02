Seminţele de chia şi seminţele de in Aceste două tipuri de seminţe (in şi chia) sunt foarte populare deoarece îmbunătăţesc funcţia intestinelor. În plus, nu irită în niciun fel flora bacteriană sau intestinele. Pentru a te bucura de beneficiile pe care le au seminţele, lasă-le la înmuiat şi apoi mănâncă-le.

Alimentele fermentate Se pare că alimentele fermentate (iaurtul natural, kefirul, castravete sau varză murată) ajută procesul de digestie iar organismul să absoarbă toate substanţele nutritive. Flora intestinală poate fi afectată de alimentaţia sărăcăcioasă, antibiotice sau de alte afecţiuni digestive.

