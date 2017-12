Strategia pe care ar trebui sa o urmezi pentru a nu te ingrasa de sarbatori porneste de la moderatie. Nu este nevoie sa mananci cinci sarmale, doua fripturi si trei linguri de salata de boeuf la o singura masa. Iti poti pune in farfurie doar doua sarmale, o singura bucata mai mica de friptura si sa completezi fiecare fel cu legume din belsug. Asigura-te ca la mesele festive intotdeauna ai legume, salate – vegetale, in mare parte – in farfurie.

Daca respecti acest sfat, riscul de a te ingrasa scade semnificativ. Dar si zilele de dupa Craciun conteaza enorma pentru mentinerea greutatii corporale. Pentru a nu te ingrasa,... citeste mai mult

ieri, 14:50 in Sanatate, Vizualizari: 50 , Sursa: Realitatea in