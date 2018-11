Ce să faci când ai o criză de tensiune.

Un medic urgentist îți dă câteva sfaturi prețioase.

Invata primele 2-3 gesturi simple înainte sa chemi salvarea, sau inainte sa pornesti voiniceste (deseori chiar cu tine la volan!) catre urgenta spitalului.

Te asezi calm în fotoliu si înghiti un Furosemid+ ½ Xanax de 0,5 mg (de exemplu). Dar daca ai alt calmant decat Xanaxul prin casa, e ok.

Apoi asezi sub limba fie un Captopril de 50 mg, fie o Nifedipina si lasi tableta sa se dizolve acolo, sub limba. Sa le ai pregatite, pentru astfel de situatii.... citeste mai mult