Ce s-ar intampla pe Terra daca toti am deveni .... canibali!

Este intrebarea pe care si-au pus-o si au raspuns cercetatorii britanici, potrivit carora, daca alimentele ar disparea de pe fata Pamantului, iar toti locuitorii lui ar deveni canibali, omenirea s-ar stinge in aproximativ trei ani. Un articol a fost publicat de autorii studiului in revista Journal of Physics Special Topics.



"Populatia lumii a atins, astazi, 7,6 miliarde de oameni si ne-am intrebat ce se va intampla daca nu s-ar mai gasi hrana pe suprafata Terrei si va izbucni o criza globala. Am calculat cat vor rezista oamenii daca... citeste mai mult