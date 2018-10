Dacă am da o gaură în Noua Zeelandă, astfel încât o linie dreaptă să treacă prin mijlocul Pământului, am putea ajunge în N-V Spaniei.

Acesta este principiul antipozilor.

În geografie, antipodul unui loc este punctul diametral opus de pe suprafaţa Terrei. Două puncte diametral opuse sunt unite printr-o linie care taie centrul Pământului.

Dacă am trasa o astfel de linie prin mijlocul ţării noastre, am ateriza chiar în Oceanul Pacific.

Mai multe locuri opuse de pe Terra, AICI.

