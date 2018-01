Dupa ce au ramas fara copiii din cauza statului norvegian, acestia s-au intors acasa. La un an si jumatate dupa ce si-au recapatat copiii de la Protectia Copilului din Norvegia, cei doi soti au decis sa revina acasa.

Familia Bodnariu s-a stabilit inapoi in Romania. Acestia locuiesc intr-o zona muntoasa din Brasov. Marius si Ruth Bodnariu sustin ca sunt binecuvantati aici, dar ca inca sunt in proces de adaptare. Cazul lor a luat Romania prin surprindere acum aproape doi ani.

Marius si Ruth Bodnariu au ramas fara cei 5 copii. Serviciul de Protectie a Copilului din Norvegia, Barnevernet, a decis ca acestia... citeste mai mult