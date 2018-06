Plasticul este unul dintre cele mai folosite materiale. Vei regăsi pe acesta triunghiul format din trei săgeți, iar în interior vei găsi un număr de la 1 la 7.

Codul 1 – Acest cod îl vei găsi pe sticlele de băuturi răcoritoare. Tipul acesta de plastic nu se refolosește.

Codul 2 – Sticlele de șampon, soluțiile albire sau detergentul. Nici acest tip de plastic nu se refolosește.

Codul 3 – Echipamentele medicale, cablurile, țevi etc. Acesta are potențial cancerigen.

Codul 4 – Acest tip de plastic se găsește în ambalajele de pâine, sacoșe, îmbrăcăminte etc.

Codul 5 – Codul se va regăsi pe pahare de... citeste mai mult