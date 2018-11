Pompierii continuă să lupte cu incendiile care au făcut 23 de morţi şi au distrus mii de case în California, fără a exista încă speranţe de a reuşi să controleze focul în curând, relatează AFP.

Salavatorii au descoperit sâmbătă trupurile a 14 persoane ucise de incendiu, cel mai grav înregistrat vreodată în California, a declarat şeriful din regiunea Butte, unde se găşeşte Paradise, un oraş cu 27.000 de locuitori, la nord de Sacramento, capitala Californiei.

Cataclysmic wildfires burning through California leave behind staggering scenes of devastation: https://t.co/vK45KnSfIm pic.twitter.com/yUCnwiO2VZ

