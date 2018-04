Fiecare credincios poarta in mana o lumanare pe care o va aprinde din lumina adusa de preot de pe masa Sfantului Altar. Aceasta lumina se va tine aprinsa in tot timpul savarsirii Sfintei Invieri.

Aceasta lumanare este simbolul Invierii, al biruintei vietii asupra mortii si a luminii lui Hristos asupra intunericului pacatului.

Dupa Inviere, fiecare om se intoarce cu lumina, numita in cele mai multe parti lumina Invierii, aprinsa acasa. Dupa ce pasesc peste prag, se inchina, iar apoi sting lumanarea in grinda, afumand-o pe aceasta in semnul crucii. Dupa numarul acestor cruci se socoteste numarul anilor de cand e casa sau cati ani s-a trait in ea.

