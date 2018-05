Ce program au bancile de Rusalii si de 1 Iunie Cele mai importante banci din Romania au anuntat ce program au de Rusalii, iar unele profita si pentru a realiza operatiuni de mentenanta.

Astfel, Raiffeisen Bank va face lucrari de mentenanta la sistemele informatice ale bancii in noaptea de 26 spre 27 mai.



Zilele de 27 si 28 mai (Rusaliile) sunt nelucratoare in unitatile Raiffeisen Bank, inclusiv pentru Departamentul Servicii Clienti (Call Center), cu exceptia unor agentii din malluri si centre comerciale.



Citeste si: Zile libere 2018

Banca a mai anuntat ca, in noaptea de sambata spre duminica, 26-27 mai, intre orele 22.00 si 12.00, vor avea loc... citeste mai mult