Ce program au bancile de Paste 2018 Asa cum fac in fiecare an cand urmeaza mai multe zile libere, cele mai importante banci din Romania au anuntat programul de lucru de Paste.

Banca Transilvania a anuntat ca, de Sarbatorile Pascale, pe 6 si 9 aprilie 2018, majoritatea sediilor sale din Romania vor fi inchise. Vor fi deschise doar agentiile BT din mall-uri si centre comerciale. Programul acestora va fi in functie de programul centrului comercial in care sunt situate. Agentiile vor fi deschise luni si vineri, iar operatiunile care se... citeste mai mult