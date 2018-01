Ce presupune dieta de 2.000 de calorii

O femeie de 30 de ani moderat de activă consumă în jur de 2147 de calorii ca să-şi menţină greutatea. O femeie de 40 de ani, mai puţin activă, are nevoie de 2195 de calorii ca să-şi menţină greutatea. O femeie de statură mică, de 25 de ani, foarte activă, are nevoie de 2143 de calorii ca să-şi menţină greutatea. Un bărbat înalt şi sedentar de 70 de ani are nevoie de 1828 de calorii ca să-şi menţină greutatea.

Nevoile tale calorice zilnice sunt unice şi se bazează pe înălţimea ta, pe greutatea ta, pe modul de viaţă pe care-l ai. O persoană care încearcă să mai slăbească va trebui să-şi ajusteze aportul...

