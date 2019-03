Pe 15 februarie,anul trecut, împreună cu Fundaţia Mereu Aproape şi sute de oameni obişnuiţi, dar şi autorităţi am înroşit scările Muzeului de Istorie din Bucureşti cu pantofi roşii pentru a atrage atenţia că la fiecare 30 de secunde o femeie este bătută. A doua zi, la redacţie, am primit o felicitare cu doi botoşei roşii şi mesajul "Vă văd, vă aud". Un mesaj care ar putea fi de la oricare dintre copiii martori sau chiar victime ale violenţei din familia lor. Acum, cu ajutorul campaniei Think Twice ne propunem să căutăm variante, opţiuni şi surse complete de informare şi să abordăm inclusiv subiecte tabu pentru ca... citeste mai mult

