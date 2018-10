Romania a ales Calea Occidentala si aceasta orientare strategica ne-a adus multe transformari pozitive. Occidentul va mai influenta destinul acestei lumi pentru o lunga perioada de acum incolo. Chiar daca va dispune inca timp de cateva decenii de o suprematie in multe domenii (economie, tehnologie, armata, cai de comunicatii, comert, educatie,…), ponderea Produsului sau Intern Brut si a populatiei sale la nivel mondial va continua sa scada. Analisti si experti in geostrategie au evocat o multime de scenarii de evolutie a Occidentului si a rolului pe care-l poate juca in continuare la nivelul umanitatii. Evenimentele din ultima perioada ne-au... citeste mai mult