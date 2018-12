Duminica dimineața, în jurul orei 2.30, pe E85, pe raza localitătii Vadu Moldovei din județul Suceava a avut loc un accident de circulație în urma căruia cinci tineri, cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani au murit.

Citiți și A vrut să iasă cu băieții la un suc, dar niciunul nu a mai ajuns acasă. Imagini înfiorătoare de la locul accidentului din Vadu Moldovei, unde cinci tineri și-au pierdut viața (FOTO+VIDEO)

Un autoturism Ford Mondeo, inmatriculat in judetul Suceava, a intrat practic sub un autotren inmatriculat in Turcia. La fata locului s-au deplasat modulul... citeste mai mult