Ce poate face Dragnea cu guvernul Dancila

Cu Viorica Vasilica Dancila in postul de premier, Carmen Dan la interne, Tudorel Toader la justitie si Paul Stanescu la Dezvoltare, liderul PSD Liviu Dragnea a luat puterea pe persoana fizica. Are in sfarsit ocazia sa faca tot ce n-a reusit, vorba lui Stefanescu, pentru ca poate. Abia acum poate, teoretic, sa-si rezolve unele probleme apasand cu degetul premierului butonul nuclear numit OUG. Sigur, in aparenta a iesit din reduta Teleorman si a mai impartit puterea in partid, dar nu pretentiile baronilor il macina pe el. Cu totul altceva ii ocupa mintea.

Pentru Dragnea si Dancila, prioritatea zero ar trebui sa fie stabilizarea economiei aruncata in... citeste mai mult