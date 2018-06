Ce poate ascunde o super-oferta imobiliara Daca ai inceput sa iti cauti o locuinta in care sa te muti cat mai curand, probabil stii deja aproape pe de rost care este oferta imobiliara din orasul care te intereseaza. Mai mult ca sigur, ai dat si peste anunturi irezistibile, in care, aparent, casa visurilor tale era scoasa la vanzare pentru o suma redusa. Ai mare grija la acest tip de oferte, pentru ca, in cele mai multe cazuri, e ceva la mijloc.

Mai multe despre oferta, locuinta, imobiliare, apartament de vanzare Foto: shutterstock.com Social citeste mai mult

acum 41 min. in Social, Vizualizari: 22 , Sursa: 9am in