Polonezii de la Credit Value In­vest­ments (CVI), companie de „private debt“ care a cumpărat obliga­ţiuni lan­sate de dezvoltatorul imobiliar Impact, au investiţii alocate pentru anul acesta de până la 200 de milioane de euro pentru România şi spun că în prezent sunt aproape de a finaliza cea de-a treia investiţie, o com­pa­nie de procesare a produ­selor alimentare. CVI a investit 12 mil. euro la Impact în iulie 2017 şi alte 20 mil. euro la One United Properties în noiembrie.

„Aşa cum am devenit un investitor in­sti­tuţional de referinţă pentru tran­zac­ţiile cu datorii din Polonia, avem o am­bi­ţie similară pentru piaţa din România. Într-un...