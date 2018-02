Ce pericol ascunde uleiul de floarea soarelui!

Folosirea indelungata, in pregatirea mancarurilor, a uleiului de floarea soarelui sau a unturii de peste, poate genera probleme serioase la ficat, avertizeaza oamenii de stiinta spanioli de la Universitatea din Granada. Un studiu pe aceasta tema a fost publicat in revista Journal of Nutritional Biochemistry.



Cercetatorii au supus unei analize minutioase si complexe a modului in care reactioneaza ficatul de soarece la un consum indelungat al uleiului de masline si al celui de floarea soarelui, precum si a unturii de peste.

Specialistii au masurat in special lungimea...