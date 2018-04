Ce performante financiare raporteaza bancile listate la BVB

Bittnet Systems (BNET), integrator local de soluţii IT & C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, a derulat cu succes, în intervalul 28 august - 8 septembrie, vânzarea prin plasament privat a unui pachet de 45.000 de obligaţiuni, cu o...

Ziarul Financiar, 11 Septembrie 2017