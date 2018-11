Studiile spun ca o perioada de absitenta de doua saptamani poate avea mai multe efecte serioase asupra starii de sanatate si asupra vietii de zi cu zi.

Nivelul de stres creste. Sexul elibereaza stresul. Potrivit unui studiu, oamenii care fac sex in mod regulat sunt mai calmi si mai putin stresati in viata de zi cu zi. In timpul sexului, corpul elibereaza endorfine, substante care reduc nivelul de stres si dau o stare de bine. Asta explica de ce ne simtim atat de relaxati dupa o partida de sex, potrivit kfetele.ro.

Relatia va avea de suferit. Daca sunteti singuri, acest lucru nu vi se aplica. Dar daca sunteti intr-o relatie, o perioada de doua saptamani fara sex va... citeste mai mult