Românii îşi fac deja planuri pentru vacanţa de Paşte şi de 1 Mai. De la an la an, tot mai mulţi aleg ca destinaţie Delta Dunării.

Anul trecut, gradul de ocupare în vacanţa de Paşte a fost de 100%. Şi în acest an, localnicii se aşteaptă ca turiştii să vina în număr mare, iar pregătirile sunt deja în toi.

O plimbare într-un caiac costă in jur de 100 de lei, iar cel mai lung traseu are 30 de kilometri. Astfel, turiştii au acces pe canalele înguste unde se ascund unele dintre exemplarele rare de păsări care trăiesc în Deltă.





