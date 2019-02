Ce obiceiuri au oamenii sănătoşi Dorm bine Studiile arată că sistemul imunitar are de suferit atunci când nu dormim suficient noaptea. Somnul oferă corpului şansa de a înlătura oboseala şi de a face reparaţiile necesare unei bune funcţionări. Deşi problemele de la muncă ne ţin uneori în priză sau rămânem blocaţi pe butonarea telefonului la ore târzii, e bine să ne facem un orar pe care să-l respectăm în cât mai multe zile şi care să includă 7-8 ore de somn în fiecare noapte. Consumă vitamina C din natură Un inamic redutabil al răcelilor, care poate atât să le prevină, cât şi să le scurteze durata dacă deja s-au instalat, vitamina C se găseşte în cantitate... citeste mai mult

