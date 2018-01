Cele mai cunoscute superstitii de Anul Nou sunt legate de bani si sanatate. La noi in tara, oamenii pastreaza o serie de traditii in prima zi din anul nou. Afla ce trebuie sa faci si sa nu faci ca sa iti mearga bine pe 1 ianuarie si in restul zilelor ramase din 2018.

Nu lenevi! In PRIMA ZI din 2018 trebuie sa fii energic, sa nu stai locului o clipa. Se stie ca o minte sanatoasa incape numai intr-un corp sanatos, iar ca sa o antrenezi trebuie sa ai activitate. Cei ce lenevesc in prima zi din an, vor avea parte numai de nereusite.

