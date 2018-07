Ce nu trebuie sa facem dimineata!

Specialistii Universitatii Pennsylvania recomanda tuturor locuitorilor planetei sa se dea jos din pat punand pe podea piciorul care trebuie.



Analizand datele a 240 de americani cu varste cuprinse intre 25 si 65 de ani, in cadrul unui amplu experiment, oamenii de stiinta au constatat ca marele inamic al omului este teama. In opinia cercetatorilor, prognoza interioara pentru evenimente negative efecteaza functionarea normala a memoriei si "programeaza" creierul in mod corespunzator.

Pentru a-si confirma ipoteza, expertii i-au rugat pe particiipantii la studiu sa foloeasca o aplicatie pentru... citeste mai mult