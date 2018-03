Atunci cand vrei sa slabesti, orice truc care te ajuta sa scapi de kilogramele in plus este binevenit. Cu siguranta nu il stiai pe acesta. Poti arde 100 de calorii in plus in fiecare zi daca bei apa rece ca gheata. Corpul tau trebuie sa arda calorii...

Antena 3, 13 Septembrie 2017