Ce nu știai despre trecutul lui Dan Diaconescu

În presă au apărut din când în când detalii inedite despre Dan Diaconescu: cum a câştigat primii bani, care a fost primul său job şi pe ce a cheltuit milioane de euro.

Dan Diaconescu s-a născut în Caracal, judeţul Olt. "Micul mogul" a avut o copilărie grea, marcată de lipsa posibilităţilor.

"Am fost un copil sărac, nu am avut parte de prea multe lucruri. Nu am avut bicicletă, nu am avut blugi, am fost lipsit de toate acestea" , spunea Diaconescu, într-un interviu, în 2012, potrivit Click!.

Cu toate că şi-a cumpărat prima pereche de adidaşi la 23 de ani, Dan Diaconescu a ştiut,... citeste mai mult